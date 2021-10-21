Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс против дамы, которая пожелала смерти русским

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21 октября 2021, 16:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Государственная полиция начала уголовный процесс против некой Селмы Левренце, которая пожелала в социальных сетях смерти русским.

Девушка Селма Левренце является помощницей депутата Сейма Мариса Мичеревскиса. Дама, понятное дело, публичная персона! В начале октября она написала в социальных сетях, сто «чем больше людей, говорящих на русском языке, умрет, тем лучше будет для латышского языка». Видимо, когда поняла, по реакции многих латвийцев, что ее националистические речи, к счастью, не пройдут «тихонечко», то дала «задний ход» - мол, я все это сказала с иронией. Понятно, что многие в это не поверили, а сочли, как угрозу своей жизни, и своих близких. Более того, депутат Сейма Карина Спруде подала заявление в полицию! И возбудили уголовное дело по факту, но не против конкретного лица.

Журналист Андрей Мамыкин: «Браво, Карина Спруде! Отличные новости! Русофобы, как и ненавистники любой другой группы людей в нашей многонациональной Латвии, должны быть наказаны. Очень замечательно, что возбуждение уголовного процесса добилась независимый депутат Сейма, шедшая от партии KPLV, а не наши самоназвавшиеся, якобы, «борцы за русских» из партии Русский Союз Латвии, или любители «позаседать» в туалете во время голосований из «Согласия». Низкий поклон Карине Спруде от всей моей многонациональной семьи!»

А ведь прав г-н Мамыкин! Действительно, когда все русскоязычные СМИ стали писать о «выходке» Селмы Левренце, и люди, даже латышские депутаты, чиновники высказали свое недовольство таким поступком, то «русскоязычные» партии молчали! Обычно, Русский Союз Латвии реагирует на такие вещи, но…. После того, как РСЛ «попал» в депутаты Рижской думы – молчание! Как так? Я позвонила одному представителю РСЛ и спросила мнение… Сперва человек был возмущен, но спустя час, на мое удивление, изменил мнение! Мол, она же обычно русских защищает, против «нациков»…. Я дар речи потеряла! Человек пожелал публично смерти русскоязычным, а «борцы за русских» практически ее покрывают! Почему? А в Рижской думе «заседать» сытнее, чем бороться за русский язык! Легче же на старых лаврах «прокатиться» в Москву, например, на заседание соотечественников и рассказать о своей «битве» с нацистами… Или лучше взять грант в фонде Русский мир на издание книге, которую в Латвии никто и не видел, как «токма» свои! Или же добыть в этом же фонде деньги, пользуясь, видимо, старыми связями, на продвижение русского языка в Латвии. Конечно, на такое благое дело и при раскрученном в Латвии имени на доверчивых русских простаках, фонд финансирует. Естественно, сотрудники Русского фонда делают нужное, просто необходимое дело для тех, кто живет за пределами России! И спасибо им за это! Вот только почему же в Латвии, при такой помощи России, даже нет, например, клуба «Русского языка»? Или «Русского дома»? Где можно устраивать курсы для желающих выучить русский язык, литературные вечера, отмечать русские народные праздники, рассказывать о России, традиции, фольклоре и т.д. Я часто бываю в Москве и меня мои российские коллеги, друзья-артисты и даже некоторые чиновники спрашивают: «Россия вам дает денег и много на развитие русского языка, традиций и т.д. А почему же такой национализм у вас?» А я смотрю осоловевшими глазами и ничего не понимаю: какие деньги? Кто дает? На какое развитие? И тут мои российские коллеги с ТВ выдали вот такую информацию…

Вот очередной пример – русских унизили, пожелали смерти, а, например, РСЛ спокойно промолчал… Может, фонды из России им пока деньги не перечислили? Обидно, до боли!

А вот латышка Карина Спруде встала на защиту русских! Латышка, а не Русский Союз Латвии. Господа, не все же только измеряется в деньгах! Грех это!

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