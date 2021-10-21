Военный эксперт Игорь Никулин прокомментировал утечку на Донской АЭС

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21 октября 2021, 15:46

Rosatom, globallookpress.com

На Ростовской АЭС в четверг произошла утечка пара из-за дефекта шва трубопровода. В «Росэнергоатоме» заявили, что угрозы нет. В сообщении компании в Telegram-канале говорится, что второй реактор АЭС отключили от сети из-за отклонений в работе.

Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт, сказал в интервью Общественной службе новостей, что овременные реакторы гораздо более защищены, чем чернобыльский, но любые аварийные ситуации представляют опасность для окружающей внешней среды.

Эксперт полагает, что второго Чернобыля не случилось, поскольку современные реакторы не позволят повторения трагедии 1986 года.

Никулин отметил, что последствия взрыва реактора на Чернобыльской АЭС до сих пор дают о себе знать. Германия недавно опубликовала информацию о следах радиации в грибах.

«Радиактивные осадки сказались на природе. Период полураспада у различных радиоактивных элементов отличается. Кто-то распаляется за год, кто-то за полгода, а кто-то за 50 или даже 100-200 лет», – подчеркнул эксперт.

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