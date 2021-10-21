Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2021, 14:04 Источник: sobyanin.ru

Фото: pixabay.com

Обладатели QR-кодов смогут посещать музеи и театры в период длинных выходных. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.



«Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений»,- отметил мэр столицы.



Он пояснил, что в период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября 2021 года театры и музеи смогут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.



«Федеральным органам власти рекомендуется принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры»,- добавил Сергей Собянин.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости