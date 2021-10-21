Вакцинированные москвичи смогут разблокировать соцкарты

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2021, 13:49 Источник: sobyanin.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями смогут разблокировать социальные карты после вакцинации от коронавируса. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

«В связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 года для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом»,- говорится на сайте.



Также Собянин обратил внимание, что к данному решению необходимо отнестись с пониманием.



«Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей»,- подчеркнул мэр столицы.



Напомним, что Москва ввела домашний режим для пожилых и людей с хроническими болезнями из-за всплеска заболеваемости COVID-19 с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года. В этот период москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим - по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости