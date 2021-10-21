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21 октября 2021, 13:40 Источник: sobyanin.ru

Фото: pixabay.com

Из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19, школьные каникулы в Москве начнутся 28 октября. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.



«В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций»,- написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Отмечается, что для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.





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