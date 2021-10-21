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В Москве продлят ноябрьские праздники для сокращения роста заражений COVID-19

, 13:25 Источник: sobyanin.ru

В Москве продлят ноябрьские праздники для сокращения роста заражений COVID-19
Фото: pixabay.com

В Москве продлят ноябрьские праздники для сокращения роста заражений COVID-19. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение об объявлении нерабочих дней»,- написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Отмечается, что ситуация в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию и уже в ближайшие дни в столице возможно достижение исторических пиков заболеваемости ковидом.

В блоге также указано, что во исполнение указа Президента нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 г.

«В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации»,- говорится в сообщении.

Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, поскольку позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания.

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