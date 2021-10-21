В Подмосковье ужесточили ограничения по коронавирусу в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября

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21 октября 2021, 13:08

человек в маске, фото: pixels.com

В Московской области в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки нерабочими днями объявлен период с 28 октября по 7 ноября. Об этом говорится в указе губернатора.

В регионе приостановят работу общепита, предприятий сферы услуг, развлечений, торговли, спорта, кино. Также прекратится оказание услуг, которые требуют очного посещения в МФЦ, загсах, миграционных центрах. Кроме того, посетить стоматологию можно только в экстренном случае.

Театры и музеи смогут принимать посетителей при наличии у них QR-кодов. Заполняемость зала не должна превышать 50%, после 8 ноября – не более 70%.

С 28 октября до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, ограничивается посещение массовых мероприятий.

«Количество зрителей при проведении спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода: со 100 до 50 человек одновременно при проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с 1000 до 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе. Данное ограничение не распространяется, если у всех зрителей есть специальный QR-код»,- написано в официальном Телеграм-канале губернатора МО.

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