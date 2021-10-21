Движение «Альтернатива» не стало отрицать наличие иностранного финансирования у организации

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2021, 12:27

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В понедельник интернет-издание «Медиастанция» попросило Генеральную Прокуратуру РФ проверить на наличие иностранного финансирования организацию «Движение Альтернатива», которое позиционирует себя как борцов с рабством. «Медиастанция» рассказала, что движение «получает внушительные суммы из различных источников, в том числе через криптовалюты», а в июне 2021 года «Альтернатива» сообщала о своем закрытии из-за недостатка финансирования, но уже меньше, чем через месяц, предлагала выплатить по 100 тысяч рублей за подтвержденную информацию о педофилах. По всей видимости, редакцию издания заинтересовал факт резкого увеличения бюджета организации, поэтому они и обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Альтернативу» на соответствие российскому законодательству.



Деятельность "Движения Альтернатива" интересовала не только журналистов и блогеров, но и правоохранителей довольно длительное время. И если служителей Фемиды работа общественников интересовала больше для проформы, то в СМИ можно найти немало публикаций с расследованиями, посвящёнными реальной деятельности борцов с рабством. Так, издание Правда.ру обратило свое внимание на весьма неоднозначное положение с отчетностью "Альтернативы", а точнее с её отсутствием.



Есть ли иностранное финансирование у движения «Альтернатива» или нет, только предстоит узнать – рассмотрение запросов на признание организаций иноагентами в ГП РФ длится около месяца, но уже сейчас можно наблюдать реакцию организации на обращение «Медиастанции». Пару дней назад в социальных сетях «Альтернативы» появился пост со следующим содержанием:



«Наше Движение может быть объявлено инагентом, после чего будет закрыто… Сейчас мы вынуждены будем нанимать адвокатов, чтобы отстоять нашу деятельность. Нам крайне необходима помощь в освещении этой вопиющей ситуации. Мы по-прежнему остаемся единственной организацией, которая освобождает людей из рабства. За все годы «Альтернатива» не получила ни одного гранта ни от одного государства. Отмечайте Генеральную Прокуратуру в комментариях, дабы разобраться в этой ситуации. Мы надеемся на поддержку общества.»



Наше издание обратило внимание на то, что в своем обращении к подписчикам, Альтернатива не отрицает наличие иностранного финансирования своей организации и её лидеров. В своем заявлении «Альтернатива» только заявляет о том, что никогда не получала иностранных грантов, но не отрицает другие виды финансирования организации иностранными государствами или гражданами.



Как мы знаем, финансирование иноагентов в большинстве случаев осуществляется более запутанными финансовыми методами, чем гранты, в том числе наличными средствами и через криптовалютные кошельки от частных иностранных лиц, связанных со спецслужбами, как это было с ФБК*. Поэтому заявление о том, что «Движение» не получало гранты ни от одного государства – это еще одна попытка ввести подписчиков в заблуждение и склонить общественное мнение в свою сторону. Стоит заметить, что это стало первым постом за несколько месяцев, под которым движение не оставило реквизиты и не попросило пожертвовать им еще денег, что также было одной из претензий Медиастанции к «Альтернативе».



Издание «Аргументы недели» решило разобраться в том, кто же финансирует организацию «Движение Альтернатива» и кто за ними стоит.



Тема расходования денежных средств, как признавал сам Мельников в интервью Znak.com для них достаточно болезненная. «Сложная проблема для нас — отчетность. За большую часть денег мы просто не может отчитываться, как другие НКО. Мы часто делаем платежи без документального подтверждения.» - рассказал журналистам фактический глава организации.

Мельников объяснял это тем, что, когда он и его волонтеры ходят на контрольные закупки в нелегальные бордели, они просто не могут взять там чек, чтобы отчитаться им за потраченные на проституток деньги жертвователей.



Именно из-за «подозрительных сборов на благотворительные нужды», в 2018-ом году администрация «ВКонтакте» заблокировала сообщество движения «Альтернатива» после того, как «Альтернатива» не смогла предоставить администрации полную финансовую отчетность о собранных средствах. В том же 2018-ом году Мельников в интервью московскому издания The Village рассказал, что за 2018 год с помощью пожертвований «Вконтакте» «Альтернативе» удалось собрать всего около 500 тысяч рублей, а ежемесячно на функционирование движения тратилось около 2,5 миллиона рублей. При этом Мельников обратил внимание на то, что все недостающие средства переводил в бюджет организации он сам и его коллеги. Далее он неоднократно будет заявлять в СМИ, что большую часть бюджета организации составляют его личные средства, которые он получает от своего бизнеса.



Одной из последних новостей, в которой засветилась «Альтернатива», стала история с москвичами, которые якобы сбежали из рабства в Дагестане. "Рабы" Пелеханов и Лифатова поначалу утверждали, что мирно направлялись автостопом в Севастополь, но в итоге угодили на плантации в Дагестан, где в нечеловеческих условиях трудились за кров и еду. Однако, сейчас, когда плантатор Яхмудов стал спрашивать предъявлять трудовые договоры заключенные с Пелехановым и Лифатовой, а также видеозаписи, на которых оба москвича были желанными гостями в доме Яхмудова — версии резко преобразились.



Даже телевизионщики на "Пусть Говорят" не смогли за полтора часа вывести никого из сторон конфликта на чистую воду. Пелеханов и его благоверная постоянно путались в показаниях и не могли толком объяснить, в каком месте их кто-то обидел. Зато "Альтернативе" стало все известно с первого же поста — они оперативно стали собирать пожертвования на помощь страдальцам. Вопрос только, что объемы полученного и потраченного могут не совпадать. Удобно не вести отчетность, ничего не скажешь.



С финансами у Олега, впрочем, не задавалось как-то изначально. Деньги он, стоит отметить, любил всегда.



"Олег обратился ко мне с просьбой о помощи. Он сказал, что нашёл адвоката, который согласился защищать интересы жителей; адвокат якобы запросил за свои услуги 70 тысяч рублей, из которых 50 тысяч уже найдены, а двадцати тысяч – не хватает. Олег также сказал, что через три дня он получит крупный платёж и вернёт мне мои деньги, причём с процентами: вместо двадцати тысяч – двадцать пять", – Александр Эйсман в своем жж-блоге.



Одну из самых подробных историй о надёжности Мельникова поведал Александр Эйсман — некогда коллега общественника. Он долго ждал, когда его коллега вернет деньги, которые ему учтиво одолжили. Как оказалось позже, Олег занял деньги у многих людей, но никому так ничего и не отдал, пока историю не предали огласке. Когда его прижали и заставили подписать расписку, он начал предлагать отдать деньги во время незаконных акций, даже приходить на которые небезопасно.



"12 октября я поговорил с Романом Ткачом, который активно занимается Козихинским переулком (в частности, юридической стороной дела). И Роман рассказал мне, что никакого адвоката для защиты Козихинского переулка Мельников не находил. Более того – Мельников, оказывается, и у самого Романа тоже просил денег, только Роман ему ничего не дал." – выдержка из блога Александра Эйсмана.



При этом, знакомые постоянно видели «бедствующего» Мельникова на площадях в разгар митингов с коробкой для сбора пожертвований, на которой красовалась подпись "Поможем детским домам". Есть подозрения, что именно тогда в голове Мельникова начал зарождаться этот стартап.



Вчера другой блогер - телеграм-канал "Медиатехнолог" обратил внимание на ряд весьма интересных несостыковок в политической и общественной жизни Олега. Этим летом лидер «Альтернативы» Олег Мельников участвовал в выборах в Госдуму от партии «РПСС» по Тверскому одномандатному избирательному округу № 179 с достаточно хамским лозунгом «Выкину ЕДРО в помойное ВЕДРО», имея в виду победившую на выборах партию «Единая Россия». За кандидата Мельникова проголосовало всего 3982 избирателя, что стало самым низким уровнем поддержки среди всех 9 кандидатов на 179 избирательном округе.







Согласно данным, которые Мельников подавал в Избирательную комиссию Тверской области 23.07.2021 – доходы и имущество у Мельникова отсутствуют, хотя ровно за месяц до этого Мельников в интервью изданию Znak.com на вопрос о финансировании его организации рассказал журналистам, что «Основная часть денег (на функционирование движения) поступала от моего бизнеса… Ежемесячные расходы — это 1-1,2 млн рублей. Из них собирали через пожертвования около 300 тыс. рублей. Остальное — поступления от моего бизнеса. Расходы такие: 450 тыс. рублей — зарплата постоянных сотрудников, их 22 человека.»



Средняя зарплата в движении равна 20 454 рублей, при этом большая часть сотрудников находится в Москве – точно ли тех людей в этой истории спасают от рабства?



Так что же за бизнес у Мельникова, который он не указал в декларации и который, по его словам, позволяет ему тратить 800-900 тысяч рублей в месяц на «освобождение рабов»? Возможно его бизнес это и есть обман сердобольных старушек или же все-таки бизнес Мельникова — это получение иностранных субсидий на ведение своей деятельности на территории РФ? Именно поэтому он не указал его, когда подавал документы для участия в выборах.



Кстати, Мельников не в первый раз привлекает внимание к своей персоне громкими оппозиционными лозунгами. В относительно далёком прошлом, он и его товарищи вышли на Красную площадь и растянули транспарант с записью "Медведь Вонючка выходи". Пожалуй, не стоит объяснять, на что или на кого была ориентирована акция.







В данный момент, кроме криптовалютных кошельков, денежные средства для «Альтернативы» собираются на личную карту помощника Олега Мельникова – Алексея Никитина, поэтому в случае чего иностранным агентом – физлицом признают именно его или же Грачёву Веру Георгиевну, консультанта ОБСЕ, советника Бюро Спецпредставителя и координатора по борьбе с торговлей людьми, которая, согласно документам, руководит движением и по нашей информации может являться связующим звеном для получения «Альтернативой» иностранного финансирования, а Мельников выйдет «сухим из воды».



Немного об Алексее Никитине: Алексей Никитин – правая рука Олега Мельникова, так же как и его шеф демонстрирует крайне радикальные оппозиционные взгляды. В его видеозаписях размещены ролики под названием «Смерть кремлевским оккупантам», а на его странице размещены фотографии убийства бывшего главы Румынии Чаушеску и его семьи, с заголовком «Умное голосование по-румынски» с намеком на запрещенный проект «Умное голосование»* Алексея Навального.





По всей видимости, казнь людей забавляет Никитина, опять же, черта, приобретенная в офисе Альтернативы. Ушедший «спасать людей» в Сирии Мельников пропал, а 2019 году в логове турецкой разведки Идлибе и несколько недель не выходил на связь. Спустя какое-то время Мельников нашёлся и рассказал, что отличился героической ликвидацией террориста. Если говорить прямо — Олег казнил человека. Позже появилась иная информация, мол, и Мельников был не один, а с "Альтернативщиками", и в казни не то, чтобы участвовал, а просто знает о том, что она состоялась, и вообще никто не виноват. Однако, на поверку все версии оказались враньём: фото напоминают фейковые, а некоторые действующие лица и вовсе на момент действий были мертвы. Что же тогда делал долгое время в Идлибе Мельников?



Даже ребёнку понятно, что всё, что делает Мельников, построено на лжи. В одних интервью он рассказывает, что тратит деньги своего бизнеса на спасение рабов, а по официальным документам он ничего не зарабатывает и не платит налоги.

Не будем забывать, что и окружение господина Мельникова не сильно поменялось за годы — знакомство с персонами уровня Чириковой, Милова и Навального оставляет на человеке серьезный след, в первую очередь репутационного характера. Впрочем, как гласит расхожий афоризм "скажи мне кто твой друг и я скажу, кто ты".



Олег Мельников — крайне подозрительный общественник, большинство благих дел которого — сомнительны. Создается устойчивое впечатление, что вся деятельность "Альтернативы" это пиар-кампания самого Мельникова. Его основная цель очевидна — пробиться во власть, а вот мотивы, по которым он это делает, весьма туманны. Как бы то ни было, с этим обязательно разберутся компетентные органы — проверки в отношении некоторых изданий и организаций проводятся за считанные сутки. Будет очень подозрительно, если в Генпрокуратуре просто промолчат на ряд фактов вопиющего нарушения действующего законодательства.

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