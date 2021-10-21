В Хабаровском крае обязали привить от COVID-19 80% работников
21 октября 2021, 09:54
Под ужесточившиеся коронавирусные ограничения попали сотрудники сферы услуг, ЖКХ и транспорта Хабаровского края.
Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач региона. Согласно документу, 80% сотрудников саун и бань, театров и кинотеатров, магазинов и ресторанов, таксистов и врачей, работников ЖКХ, энергетики, туризма, водного транспорта должны пройти вакцинацию против коронавируса до 20 ноября.
Отметим, что эпидемиологическая ситуация в регионе стремительно ухудшается. За последние недели ежедневно растет число новых выявленных случаев болезни. С 11 по 17 октября в крае поставили 2 151 диагноз COVID-19.
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