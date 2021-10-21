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21 октября 2021, 09:18 Анастасия Иванова

В больнице в городе Кимхэ, Южная Корея, 60-летний пациент умер в аппарате МРТ от удара кислородным баллоном по голове.

14 октября мужчину с судорожными приступами, сходными с эпилептическими припадками, доставили в больницу. Пациенту назначили обследование на аппарате МРТ. Когда он находился внутри, в устройство засосало кислородный баллон, который ударил корейца по голове и убил его на месте.

Полиция расследует инцидент и пытается выяснить, почему в кабинет МРТ принесли кислородный баллон. Предполагается, что встроенная система подачи кислорода была неисправна, и поэтому понадобился внешний источник.

Известно, что в помещении, где находится аппарат МРТ, присутствует сильное магнитное поле, поэтому рядом с ним не хранят металлические предметы.

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