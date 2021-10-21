Психологи рассказали как сохранить бодрость осенью и зимой

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21 октября 2021, 09:06 Анастасия Иванова

Специалисты сервисов СберУслуги и СберЗдоровье назвали способы, помогающие сохранить бодрость и хорошее настроение в холодное время года.

Психиатр Виктор Нурдаев объяснил, что осенью и зимой многие люди испытывают грусть и нехватку энергии. Причина этого заключается в сокращении светового дня, ведущему к так называемому сезонному аффективному расстройству (SAD).

Чтобы быть бодрее, психологи советуют каждый день бывать на улице, следить за тем, чтобы и дома, и на работе было достаточно светло, поддерживать физическую активность и соблюдать режим дня. Кроме того, нужно избегать социальной изоляции, ведущей к депрессии и ухудшению ментального здоровья. Для этого полезно почаще встречаться с друзьями, близкими и заниматься хобби, снимающими стресс и отвлекающими от негативных мыслей.

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