Теперь можно отследить маршрут полета самолета на телефоне

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21 октября 2021, 08:58 Анастасия Иванова

Блогер и путешественник с никнеймом Maxmilespoints назвал способ отслеживания полета самолета на телефоне через сервис iMessage. Ролик появился на его ТикТок-аккаунте.

Блогер рассказал, что для активации функции необходимо зайти в мессенджер, ввести в поле для СМС номер рейса (например, АА2674) и нажать кнопку «Отправить».

Далее необходимо нажать на отправленное сообщение и удерживать кнопку. Во всплывающем внизу окне выбрать опцию «Предварительный просмотр полета», после чего на экране смартфона отобразится вся информация о маршруте: номер рейса, откуда и куда направляется лайнер, дата и время прибытия, а также небольшая карта, на которой отображается место нахождения воздушного судна в настоящий момент.

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