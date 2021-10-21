Теперь можно отследить маршрут полета самолета на телефоне
21 октября 2021, 08:58 Анастасия Иванова
Блогер и путешественник с никнеймом Maxmilespoints назвал способ отслеживания полета самолета на телефоне через сервис iMessage. Ролик появился на его ТикТок-аккаунте.
Блогер рассказал, что для активации функции необходимо зайти в мессенджер, ввести в поле для СМС номер рейса (например, АА2674) и нажать кнопку «Отправить».
Далее необходимо нажать на отправленное сообщение и удерживать кнопку. Во всплывающем внизу окне выбрать опцию «Предварительный просмотр полета», после чего на экране смартфона отобразится вся информация о маршруте: номер рейса, откуда и куда направляется лайнер, дата и время прибытия, а также небольшая карта, на которой отображается место нахождения воздушного судна в настоящий момент.
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