«Приморский старт» помогает воплотить инновационные идеи в жизнь

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21 октября 2021, 08:41

Фото пресс-службы правительства Приморского края

Конкурс «Приморский старт» – сравнительно молодая инициатива краевой власти, направленная на поддержку производств и социально-экономическое развитие региона. Он проводится второй год под патронажем губернатора Приморского края Олега Кожемяко в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также реализации региональной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы. Организаторами конкурса выступают министерство экономического развития Приморского края и Центр «Мой Бизнес» при участии технопарка «Русский». В начале лета текущего года еженедельник «Аргументы неделi.Приморье» уже сообщал о «Приморском старте».

В июне генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров так объяснял цели конкурса.

«С помощью конкурса мы поддерживаем предпринимателей, которые внедряют технологии и превращают инновационный продукт в товар, популярный на рынке. Принять участие в конкурсе могут приморские компании и индивидуальные предприниматели из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущие научную деятельность. Грант можно потратить, например, на создание прототипа или коммерциализацию продукта», – отмечал Евгений Никифоров.

Конкурс, напомним, проводится по восьми направлениям: цифровые и телекоммуникационные технологии; медицинские технологии; новые материалы и химические технологии; новые промышленные и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии и сельское хозяйство; энергоэффективные технологии; новые морские технологии; утилизация бытовых и промышленных отходов. До 30 июня проводился приём проектов на конкурс, после им предстояло пройти три этапа отбора: предварительную аккредитацию проекта, заочную экспертизу и очную защиту перед жюри. Оценкой поступивших заявок занимались представители научных организаций и предпринимательского сообществ: отечественных институтов развития, фонда «Сколково», крупных банков и корпораций.

Всего на конкурс подали 106 проектов. До 1 октября проходила их экспертиза, по результатам которой на этап защиты вышло 30 участников, а на финальную стадию – 15, из которых жюри предстояло выбрать 10 наиболее выдающихся по степени инноваций, технологичности и полезности. По словам министра экономического развития Приморского края Натальи Набойченко, эти проекты выделяются высокой степенью проработки.

«Целью правительства Приморья является поддержка производств, чтобы регион развивался. Здесь идёт коллаборация научного труда и бизнес разработок. А это значит, что мы способны выходить на новые рынки даже вне территории нашего края», — отметила Наталья Набойченко.

Десять победителей конкурса «Приморский старт» на дальнейшую разработку проектов и внедрение получат по два миллиона рублей.

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина пожелала участникам победы и отметила, что заявки в этом году очень серьёзные.

А проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета Александр Самардак выразил уверенность, что в будущем конкурс станет более масштабным:

«Нас поддерживают компании и российского и международного уровня. Я уверен, что это только начало, и отбирать мы будем не десять проектов, а гораздо больше».

Наращивать в крае количество уникальных разработок поможет и инновационный научно-технологический центр «Русский», созданный осенью прошлого года постановлением правительства по инициативе Дальневосточного федерального университета в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и поручением президента страны.

А то, что в Приморье инновационных идей и разработок в достатке, подтвердил и сентябрьский Восточный экономический форум. В этом году на ВЭФ впервые работала техно-гостиная «Инвестиции в Дальний Восток: Технологии. Образование. Наука», на которой участников и гостей форума познакомили с 32 высокотехнологичными проектами приморцев. Многие из них созданы на основе разработок учёных Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Например, Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН с коллегами из других академических НИИ продолжает развивать важные для медицины направления. А одна из призёров конкурса, создательница первого дальневосточного бренда косметики из трепанга Ольга Трофимова и её компания «Примкосметика» подчеркнула, что совместно с учёными они работают над созданием средств для оздоровления. Компании уже около пяти лет, и продажи зашли не только в местные аптеки, но и на международные платформы: eBay (12+) и AliExpress при поддержке центра «Мой бизнес».

«Однажды меня спасла разработка дальневосточных учёных. Она была недоступна в магазинах, а наши учёные в этом преуспели, они самые крутые, – уверена Ольга Трофимова. – Я тогда подумала, что научная разработка может многим помочь при проблеме восстановления кожи. У трепанга высокие регенирующие свойства. Поэтому мы занялись тем, чтобы сделать разработку более доступной. Я подключилась к проекту, когда это был лабораторный образец косметики. Участие в конкурсе «Приморский старт» даёт возможность представить свой проект, информировать о нём».

Полученную от краевого правительства поддержку в два миллиона рублей компания «Примкосметика» направит на модернизацию производства.

«Мы выступили с проектом косметики на основе экстракта из трепанга с лечебным эффектом. Благодаря полученным средствам мы планируем увеличить производственные мощности разработок и дальше захватывать новые рынки», – отметила Ольга Трофимова.

К инновационным проектам проявляют интерес и представители крупных отечественных компаний. Среди них один из лидеров по добыче краба на Дальнем Востоке и севере России Группа компаний «Антей», которая заинтересована в переработке вторичного сырья. И на конкурсе по направлению «Утилизация бытовых и промышленных отходов» победителями стали сразу два проекта.

«Второй год подряд мы наблюдаем высокую активность среди приморских предпринимателей, которые готовы заниматься технологическими проектами и развивать наш регион. В этот раз мы снова зарегистрировали более ста заявок, что подтверждает высокий интерес инновационных компаний Приморья. Для нас важно и то, что в конкурсе активно участвуют студенты, прошедшие программы ДВФУ по технологическому предпринимательству. Ведь основная задача «Приморского старта» — воспитывать новое поколение, способное комплексно разрабатывать и выводить на рынок высокотехнологичные проекты», — подчеркнул заместитель проректора по учебной работе ДВФУ, директор технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков.

Конкурсу «Приморский старт» всего два года, директор Технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков напомнил о старте проекта:

«Десять лет назад тяжело было встретить слово «инновации» или «предпринимательство», а всего лишь два года назад мы запустили «Приморский старт». Первой инициативу увидела Вера Георгиевна Щербина».

Председатель правительства Приморского края в свою очередь подчеркнула, что те проекты, что не вошли в число призёров этого года, без внимания не останутся, в Приморье им обязательно окажут содействие.

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