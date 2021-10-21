Челябинский фонд раздаст бездомным теплые вещи и аптечки

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21 октября 2021, 07:48 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено фондом «Теплая помощь»

Благотворительный фонд «Теплая помощь» организовал сбор и раздачу вещей людям без определенного места жительства.

Акция проводится благодаря президентскому гранту. На полученные средства фонд укомплектовал 100 женских и 500 мужских наборов. В них положили все самое необходимое: антисептик, перекись водорода, бинт, теплые носки, нижнее белье, прокладки и лапшу быстрого приготовления. Эти наборы с сентября волонтеры раздают по всему Челябинску и Копейску. Добровольцы посещают места скопления и реабилитационные центры для бездомных.

Также тех, кто остался без крова, снабжают теплыми вещами. Одежду может принести любой горожанин в один из пунктов приема, которые расположены в разных районах Челябинска. Раздача наборов и теплых вещей бездомным осуществляется 3 раза в неделю. Проект продлится до 14 марта.

В пунктах приема работают юристы фонда «Теплая помощь». Они помогают оказавшимся на улице бесплатно восстановить документы: паспорт, медицинский полис и другие.

Добавим, что с фондом «Теплая помощь» сотрудничают с центром реабилитации «Бомж», фондом «Источник надежды», центр «Другая медицина».

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