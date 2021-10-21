Южноуральские НКО запускают проекты для молодежи

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21 октября 2021, 07:41 Татьяна Михайлова

Фото В. Шишкоедова (из архива «Южноуральской панорамы»)

Школьников научат приемам дзюдо и познакомят с профессиями.

Некоммерческие организации региона, ставшие победителями первой волны конкурсов на получение грантов губернатора Челябинской области, готовятся к запуску своих проектов. Выделены гранты на реализацию 64 проектов от НКО и 53 проектов от активных граждан. Общий объем финансирования составил почти 82 миллиона рублей. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Ирина Тарасова в ходе пресс-конференции, прошедшей в «Гранада Пресс».

Клуб дзюдо «СИНАРА» с 1 ноября начнет обучать детей и подростков из многодетных, малообеспеченных и неполных семей Каслинского городского поселения дзюдо. Фонд содействия развитию Саткинского района в рамках проекта «Конструктор будущего: парк профессий» организует креативное пространство, в котором любой желающий сможет получить предпрофессиональные навыки и попробовать себя в качестве дизайнера или гида. Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» планирует познакомить учеников выпускных классов с востребованными профессиями и о возможностях, которые дает город молодым специалистам.

Все грантополучатели будут отчитываться перед Фондом поддержки гражданских инициатив о ходе реализации своих проектов. В ближайшее время ожидается старт второй волны конкурсов грантов губернатора. О начале приема заявок объявит глава Челябинской области Алексей Текслер.

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