Сегодня южноуральцам озвучат решения о дополнительных антиковидных мерах
21 октября 2021, 07:00 Татьяна Михайлова
Соответствующие документы подготовят губернатор и правительство Челябинской области.
Вчера Президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением заработной платы. При этом, главам регионов дано право в зависимости от эпидемиологической обстановки в субъекте, расширить этот период.
Какие меры будут приняты в Челябинской области, станет известно сегодня. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она отметила, что решения озвучит губернатор Алексей Текслер.
По словам Ирины Гехт, противоковидные мероприятия будут направлены как на снижение распространения вируса, так и на мотивацию людей пройти вакцинацию.
В регионе развернуты мобильные прививочные пункты, в том числе круглосуточные. Вчера вакцину от коронавируса поставили 12 тысяч южноуральцев.
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