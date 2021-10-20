Во время комендантского часа в Латвии собак разрешили выгуливать

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20 октября 2021, 23:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

В Латвии с 21 октября вступает в силу комендантский час с 20:00 до 5:00. Очень острый вопрос – как четвероногие питомцы будут ходить по нужде в период комендантского часа?

Честное слово, меня уже «замучили» этим вопросом! Считают, что «пресса» должна знать! Узнала!



Латвийские стражи правопорядка советуют гражданам, которые имеют питомцев, постараться выгуливать их до 20:00. Но, если нет такой возможности, то после 20:00 разрешается ненадолго выводить животное на короткую прогулку вблизи места жительства. При этом, как утверждают стражи закона, с питомцем может находиться только один человек.



Так говорят! А вот, как это будет на самом деле – сложно сказать! Можно «прицепиться», например, к адресу: люди живут в гражданском браке и один из них не прописан в квартире, но собака общая… Например, квартира съемная и там только зарегистрирован один муж, но живет с женой… Вариантов море! А кто в этом будет разбираться? Есть же у полиции свои «подводные камни». А штрафы настолько высоки (2000 и далее…), что глядишь и часть долга государственного покрыть могут… Так кто разбираться будет? А, что потом докажешь, когда фамилии у полицейского нет, а только «порядковый номер». Умоешься доказывать!



Советую, быть очень осторожными с выгулом собак!



Балтийское бюро «Аргументы Недели» попросило прокомментировать ситуацию латвийского ветеринара Дайниса Кукайниса:



«Я считаю, что животное следует выгуливать не только до 20:00. Это просто глупость! Есть пожилые собаки, может возникнуть и понос, недержание. Есть и годами сформированные привычки. Вы же не можете, извините, собаке вставить пробку… Если будет действовать разрешение – хорошо тогда! А если возникнут нюансы, то куда животному ходить по нужде? А куда тогда все это «добро» отнести? К тем, кто выдумал такое правило? Ну пусть тогда наш премьер Кариньш научит сам ходить латвийских собак в туалет! Такое предложение!»

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