Губернатор Подмосковья Воробьев заявил, что ограничения по COVID-19 коснутся только непривитых граждан

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20 октября 2021, 22:28 Источник: Россия 1

губернатор Московской области Андрей Воробьев, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вечером в среду, 20 октября, заявил, что ограничения по коронавирусу на территории региона будут распространяться на тех, кто не прошел вакцинацию.

Андрей Воробьев уточнил, что власти Московской области традиционно будут делать акцент на тех, кто не привился. "Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, то ты не будешь чувствовать ограничений", – подчеркнул губернатор Подмосковья. Однако, если гражданин старше 60 лет и по-прежнему игнорирует вакцинацию, то риск заболеть у него очень высокий. Власти региона в данном случае своими методами позаботятся о таких людях.

Воробьев напомнил, что с 30 октября по 7 ноября в РФ будут нерабочие дни. Губернатор Московской области выразил надежду на то, что в выходные каждый человек будет находиться дома.

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