Депутат Сейма Рамона Петравича: В Латвии начинается геноцид против невакцинированных

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20 октября 2021, 20:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Правительство Латвии на внеочередном заседании Кабинета министров постановило, что следует ввести жесткий локдаун с 21 октября и до 15 ноября. Более того, в стране с четверга действует комендантский час с 20:00-5:00.

Буквально несколько минут я получила ужасающую информацию: в центр Риги с мигалками MP военной полиции с сопровождением проехала колонна из десяти автобусов, типа Neoplan – в город «завозят» войска. Что это значит? А то, что завтра в Латвии наступает комендантский час и правительство американского премьера Латвии будет «расправляться» с неугодными при помощи военных. Более того, у полицейских, которые будут следить за порядком во время комендантского часа, на груди не будет «бейджик» с фамилией, а только «номер». Всем людям, которые имеют голову, способны анализировать и знакомы, хоть немного с военными правилами, становится ясно, что в городе практически военное положение. Объясняю: если какое-то подразделение (во всем мире) выполняет секретное задание, то нет ни погон, ни фамилий, а только номера!

КАКОЕ СЕКРЕТНОЕ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЯЕТ ПРОТИВ СВОЕГО НАРОДА ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕМЬЕРА КАРИНЬША?

Все бредовые объяснения насчет того, что это, мол, нужно для безопасности полицейских – смешно! Видимо, для того, чтобы полиция «занималась беспределом» и совершенно безнаказанно! А как иначе? Иными словами, дорогие латвийцы, готовьтесь: могут и к неугодным применить силу, а то и еще похлеще… Я не открою секрет Полишинеля если скажу, что никогда в Латвии не было у народа теплых отношений с полицией!

А может правительство премьера Кариньша боится народ? Понимает, что довели его до нищеты, унижений и скоро придется отвечать?

То, что в период локдауна правительство Латвии «разбогатеет» - факт! За нарушение локдауна может быть применен штраф до 2000 евро частным лицам, юрлицам – до 5000 евро. Уверяю, что «собирать» доблестные полицейские с военными будут по полной программе!

Ко мне обращаются латвийцы и спрашивают, а как же выгуливать домашних животных? Резонный вопрос: обычно четвероногих хозяева выгуливают после 22:00. Конечно, латвийцам объяснили, что если нужно покинуть дом, по весомым причинам, то следует запастись специальным письмом из интернета, где должно быть указано – куда, зачем и т.д.

А как же быть с братьями нашими меньшими?

А вот тут все на усмотрение полиции! Латвийцы прекрасно помнят, как в прошлом году в комендантский час полиция оштрафовала бабушку, которая вышла искать своего кота при -28! Никто ее не пожалел! И теперь – на выбор!

А если животное захочет по большой нужде – что делать? Куда гадить? Может сходить к Кабинету Министров?

Я попросила прокомментировать данные правила, ситуацию экс-министра благосостояния, депутата Сейма Рамону Петравичу:

«Это просто кошмар! Премьер Кришьянис Кариньш требует, чтобы невакцинированные сами себе оплачивали лечение! Тогда, извините, какого беса они должны платить налоги, куда входит и медицинское страхование? Более того, глава парламента заявил, чтобы невакцинированные сидели дома до того, как пройдут вакцинацию! Вы в уме? Я точно могу сказать, что премьер Кариньш очень зол: просто готов, образно говоря, отправить невакцинированных в «космос». Он за «силовые» методы! А, что за ужас с тем, что пособия по простою будут выплачивать только привитым? А помощь пенсионерам за электричество, тепло – только привитым! Вы понимаете, что происходит? Ни пособий, ни материальной помощи и только сиди дома! Пожилые же люди, малоимущие, да и просто обычные латвийцы могут просто погибнуть! Без еды, без медицинской помощи, без денег. И премьера с удовольствием поддерживает Национальное объединение! Знаете, когда я сегодня спросила у главы МВД г-жи Голубевой, а почему же она не вышла просто поговорить к пожарникам, которые вышли на акцию против принудительной вакцинации, то она ответила: «Невакцинированные пожарники хуже, чем сам пожар!» Боже, что же происходит! Сегодня на заседании поднимался вопрос о помощи в локдаун компании arBaltic… Я так понимаю, что налогоплательщикам придется вновь платить… Вы понимаете, что наступает просто геноцид против невакцинированных. Я это так понимаю. «Сгонять» военных для усмирения людей… Я-депутат Сейма Латвии, но я в шоке от того, что творят правящие и премьер! О таких бесправных действиях должно узнать международное сообщество! Должна узнать Европа, что творят тут с людьми те, кто реально сейчас у власти!»

Браво, Рамона! И это говорит женщина! Сильная, слабая женщина! А бравые м@ «неопределенного» пола, увы, молчат!

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