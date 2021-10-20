Экс-мэр Риги Нил Ушаков: Латвии нужна вакцинация от национализма

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20 октября 2021, 18:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

На сегодняшний день главный вопрос, который задает правительство – кто виноват, что медленно идет вакцинация? Сами задают, и сами же отвечают. Оказывается, виноваты «советские колонисты», которые проживают в Латвии.

Депутат Сейма, разумеется, от националов-патриотов Латвии Янис Иесалниекс заявил, что «виноваты советские колонисты, которые приехали в Латвию, живут и не хотят вакцинироваться!» Вона как!

«Латышские дети теперь не смогут учиться и заниматься спортом, потому что приехавшие в советское время колонисты не желают вакцинироваться и теперь перегружены больницы», - заявил патриот Латвии.

Иными словами, нацменьшинства виноваты! Иными словами, «рабы» истинных латышей должны знать свое место! Есть же только латышские дети! А чем эта теория некого Инсалниекса отличается от «жизненного правила» Адольфа Гитлера? Там были только «истинные арийцы», а все остальные – недочеловеки.

И это говорит депутат Сейма и публичное лицо!

Очередной раз русскоязычных оскорбили, унизили. Вернее, попытались. Русь – огромная держава, которая переживет всяких Иесалниексов и даже не заметит, если его страны завтра не станет! Подобные националисты только тявкать могут из-за хутора, где выросли. И тявкать могут только из социальных сетей. Самостоятельно смогли довести людей только до локдауна и голода.

В чем же суть проблемы?

Кто-то и как-то подсчитал, что из пяти ковид-пациентов в больницы попадают русскоязычные. Я допускаю, что русскоязычные действительно пытаются разобраться досконально с вопросами вакцинации. Судите сами! Когда человек приходит вакцинироваться, то ему дают подписывать документ: нет у него, например, аллергии на определенные компоненты… Человек не имеет возможность ознакомиться с этим документом заранее, а должен моментально подписать (если успеет, то и прочесть). Каждый ли из нас знает, а на какие лекарства, компоненты у него аллергия, если он ранее не сталкивался с этим? Что обычный человек, который не является медиком, может четко понять, что написано в рекомендациях к «пузырьку» вакцины? А информации публичной нет! Просто нет! Если человек поймет, захочет, то он обратится за консультацией к врачу… И не факт, что любой врач в Латвии будет долго и тщательно объяснять.

Если честно, то у каждой национальности есть свои национальные черты: у титульной нации Латвии – безоговорочная покорность и страх… Объясняю! То, что «prieksnieks» (начальник) сказал, то и немедленно выполнять надо! Иного – нет! Это мои наблюдения за много, много лет жизни в Латвии! Я думаю, что это на уровне генетическом и историческом. Скажу, что в смешанных семьях такого практически нет!

А вот нацменьшинства включают голову, анализируют, задают вопросы и хотят услышать четкие ответы. Это называется – ум!

Мне очень понравились комментарии по этому поводу экс-мэра, евродепутата Нила Ушакова:

«В прошлом году нацики говорили об особом латышском гене, который «спас» тогда страну от ковида. Сейчас нацики винят «оккупантов» в новой волне и локдауне. Латвии нужна вакцинация от национализма».

А куда же подевался «особенный латышский ген»? Может стоит попросить миллиончик у ЕП, чтобы отыскать… такое чудо…

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