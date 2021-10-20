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Вице-мэр Владимир Ефимов: В этом году жители Москвы взяли рекордное количество ипотек

, 18:04

Вице-мэр Владимир Ефимов: В этом году жители Москвы взяли рекордное количество ипотек

Москва продолжает лидировать на общероссийском рынке ипотечного кредитования, занимая больше четверти от общего количества всех заключённых в стране ипотечных договоров, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московское управление Росреестра зафиксировало в III квартале 2021 года более тридцати двух тысяч ипотечных договоров, заключённых с целью приобретения жилого недвижимого имущества в Москве, почти десять тысяч из которых насчитывается только за сентябрь. Это свидетельствует о стабильно высоком спросе на столичную недвижимость, несмотря на весомые изменения в сфере льготного ипотечного кредитования.

«На долю Москвы на 14 октября приходится 26,6% от общей суммы выданных в рамках программы ипотечных кредитов. Объём выданных на эту дату в столице кредитов составил 503,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 87%. Общее количество заключённых с начала 2021 года договоров выросло на 80,1% и составило 38,9 тысяч», — поделился информацией вице-мэр Владимир Ефимов.

Согласно данным московского управления Росреестра, в целом в этом году в столице заключили 92377 ипотечных договоров, что является абсолютным рекордом за всё время статистических наблюдений ведомства.

Стоит отметить, что объём заключённых в 2021 году договоров ипотечного кредитования превышает аналогичные результаты предыдущего года, когда было заключено 67668 таких сделок, на 36,5%, а прирост по отношению к тому же периоду 2019 года составил свыше 44%.

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