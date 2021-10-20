Пермяки подняли на вершине Эльбруса флаг Кубы

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20 октября 2021, 16:45 Ольга Анисимова

Пермское отделение РОДК

Группа участников Пермского отделения Российского общества дружбы с Кубой (РОДК) завершила подъем на высочайшую точку России и Европы – гору Эльбрус (5642 м). Восхождение было посвящено Дню независимости, который Куба отмечает 10 октября.

Пермское отделение общества – одно из многих, в России насчитываются десятки региональных представительств РОДК. Они отмечают, что интерес общества к судьбе Острова Свободы начинает ослабевать. Между тем именно сегодня Куба нуждается в поддержке. На острове в условиях эмбарго, введенного почти 60 лет назад, сохраняется сложная экономическая ситуация. Поставки из стран Америки и Европы ограничены, развитие экономики затруднено недостатком инвестиций. Население испытывает трудности, в том числе с приобретением товаров первой необходимости и медикаментов. А это в условиях пандемии становится серьезной проблемой.

- Российское общество дружбы с Кубой в свое время основали Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара, - рассказывает руководитель Пермского отделения РОДК Александр Аленин. - Сегодня им руководит Алексей Лавров. И мы поддерживаем традиции общества. Тем более что до сих пор продолжается блокада Острова Свободы, и ситуация там непростая. Регулярно собираем деньги, отправляем на Кубу лекарства. В честь Дня независимости Кубы мы провели акцию, которую посвятили русско-кубинской дружбе. На вершине Эльбруса мы развернули кубинский флаг и первыми подписали Петицию «За отмену несправедливой экономической блокады Кубы!». И надеемся, что к нам присоединятся неравнодушные люди во всем мире.

Сбор подписей под петицией организован онлайн. Отдать свой голос в поддержку Петиции можно по ссылке https://roscuba.ru/news/rodk/2361-11-10-2021?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link.

Документ вместе с флагом Острова Свободы, побывавшим на Эльбрусе, будет торжественно передан Послу Республики Куба в России.

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