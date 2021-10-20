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Бочкарев: 10 новых стартовых площадок программы реновации позволят построить 128,6 тыс кв метров жилья

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Бочкарев: 10 новых стартовых площадок программы реновации позволят построить 128,6 тыс кв метров жилья
Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что включение десяти новых адресов в список стартовых площадок реновации позволит построить 128,6 тыс. кв. метров жилья для переселения участников программы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил десять новых стартовых площадок реновации в девяти районах и четырех округах столицы. Включение новых адресов в перечень стартовых площадок позволит построить дополнительно 128,6 тыс. кв. метров жилья для переселения участников программы», – рассказал Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство на этих площадках позволит расселить 26 старых домов с 1 840 квартирами и предоставить комфортное жилье 4,7 тыс. москвичей.

«Всего на сегодняшний день для реализации программы реновации подобрано и утверждено 533 стартовые площадки общей мощностью 8,4 млн кв. метров», – добавил Андрей Бочкарев.

Новые стартовые площадки располагаются по адресам: улица Дурова, вл.3 в районе Мещанский, 2-я Дубровская улица, вл.1 в Таганском районе, Илимская улица, вл.5 в Лианозово, улица Академика Комарова, вл.6-8 в Марфино, Отрадный проезд, вл.6-8 в районе Отрадное, Вересковая улица, вл.6 в Свиблово, улица Кржижановского, вл.31 в Котловке, улица Свободы, вл.7-9 и Сосновая аллея, вл.4 в районе Покровское-Стрешнево, а также 1-й Волоколамский проезд, вл.7, корп.1 в Щукино.

По словам управляющего в консалтинговом агентстве Kuzin Consulting Георгия Кузина, результаты реализации программы реновации уже сегодня можно считать серьезным достижением для города.

«Программа набирает темпы, количество включенных в нее адресов увеличивается, и, есть, судя по цифрам этого года, есть все основания полагать, что и дальше московские власти смогут поддерживать необходимую скорость ввода новых домов для переселения участников программы в более комфортные жилищные условия», – подчеркнул Георгий Кузин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн. москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

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