Комитет Госдумы рекомендовал продлить приостановку выплат по советским вкладам

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20 октября 2021, 14:46 Источник: ТАСС

Госдума, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента продлить до 1 января 2025 года приостановку выплат по советским вкладам и ценным бумагам СССР.

Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит на пленарном заседании 26 октября.

Заморозка выплат по советским вкладам продлевается ежегодно с 2003 года. Еще в 1995 году был принят закон, по которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности советских сбережений россиян, которые они хранили во вкаладах в Сбербанке и государственных ценных бумагах СССР и РСФСР. Ежегодная заморозка обещанных выплат происходит потому, что правительство до сих пор не разработало закон о переводе вкладов в целевые долговые обязательства.

Комитет в своем заключении отметил, что Госдума не раз рекомендовала правительству разработать такой законопроект, но сделано этого не было.

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