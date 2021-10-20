В России установлен антирекорд по числу умерших пациентов с коронавирусом

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20 октября 2021, 12:08

фото: pixabay.com

В России за сутки скончались 1 028 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Рост числа летальных исходов пациентом с ковидом начался в нашей стране с 24 сентября.

Психологическая отметка в тысячу летальных исходов была преодолена 16 октября. Сегодня зафиксирован максимум смертей от последствий новой инфекции за сутки за весь период пандемии.

Больше всего пациентов за прошедшие 24 часа скончалось в Москве - 76, в Санкт-Петербурге - 62, в Нижегородской области - 40.

Всего в России за время пандемии скончались 226 353 человек, у которых коронавирусная инфекция COVID-19 была подтверждена.

По данным оперштаба, суточный прирост новых заражений COVID-19 в России составил 34 073 случая.

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