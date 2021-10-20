Аргументы Недели Общество 13+

В России установлен антирекорд по числу умерших пациентов с коронавирусом

, 12:08

В России установлен антирекорд по числу умерших пациентов с коронавирусом
фото: pixabay.com

В России за сутки скончались 1 028 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Рост числа летальных исходов пациентом с ковидом начался в нашей стране с 24 сентября.

Психологическая отметка в тысячу летальных исходов была преодолена 16 октября. Сегодня зафиксирован максимум смертей от последствий новой инфекции за сутки за весь период пандемии.

Больше всего пациентов за прошедшие 24 часа скончалось в Москве - 76, в Санкт-Петербурге - 62, в Нижегородской области - 40.
Всего в России за время пандемии скончались 226 353 человек, у которых коронавирусная инфекция COVID-19 была подтверждена.

По данным оперштаба, суточный прирост новых заражений COVID-19 в России составил 34 073 случая.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 19 октября, выдвинула идею об обеспечении контроля за соблюдением всех ограничительных мер по COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Шоу-бизнес

Происшествия

Происшествия

Общество

В мире