ЮФУ отметил день рождения

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20 октября 2021, 11:54

18 октября коллектив ЮФУ 106-летие вуза. На праздничном мероприятии собрались руководство, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты университета.

Со словами приветствия и поздравлений к собравшимся обратились научный руководитель ЮФУ ректор ЮФУ Шевченко И.К., заместитель полпреда Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба и др.

Выступая на мероприятии, ректор ЮФУ, доктор экономически наук Инна Константиновна Шевченко отметила, что этот день рождения вуза совпал с 15-ой годовщиной со дня образования Южного федерального университета. Она также упомянула о попадании вуза в программу «Приоритет 2030» и первенствующей позиции в треке «Исследовательского лидерства», подчеркнув, что эти события стали ориентирами направленного действия для дальнейшего успешного развития университета. По мнению Инны Константиновны, всё это даёт возможность посмотреть на решаемые задачи и преследуемые намерения под новым ракурсом и определить значимость своего вклада в реализацию национальных целей в рамках национального проекта «Наука и университеты». Кроме того, несмотря на исследовательскую деятельность, находящуюся в приоритете у вуза, все следующие шаги будут обращены на улучшение качества образования и привлечения в университет именитых резидентов профессионального сообщества.

Владимир Минкин в своём выступлении рассказал об истории становления и развития ЮФУ, обратив внимание аудитории на то, как вуз вырос из провинциального в ведущий университет Юга России.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба назвал ЮФУ взаимодействием науки и образования, благодаря которому сохраняется высшая школа и пожелал вузу дальнейшего процветания.

Председатель профсоюза ЮФУ Сергей Дюжиков поделился информацией о принятии коллективного договора на следующие пять лет, уверив студентов и сотрудников в том, что они надёжно защищены в стенах университета.

Кроме того, в день рождения вуза состоялось открытие арт-объекта «Выдающиеся учёные ЮФУ», посвящённого Году науки и технологий и очередной годовщине университета.

На лицевой стороне композиции размещён экран с QR-кодами и информацией о трёх знаменитых учёных Южного федерального университета – руководителей вузов, впоследствии присоединившихся ЮФУ.

Кроме того, в рамках торжественного мероприятия началась работа Фестиваля науки Юга России, который приурочен к Году науки и технологий и 106-летию ЮФУ. Фестиваль пройдет в онлайн и оффлайн 23-25 октября этого года.

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