В Москве на решетки вентиляции установили шипы, но бездомные все равно на них спят
20 октября 2021, 11:39
Бездомным оставили меньше простора для возлежания, установив систему «антибомж». Это дешевле и проще, чем решить проблему более глобально – например, открыв больше приютов.
Бездомные люди часто ложатся поспать прямо на решетки вентиляции. Особенно зимой, ведь от них идет тепло. Чтобы это прекратить, в городе установили металлические шипы. Спать на такой конструкции не очень-то удобно.
Однако, судя по фото в соцсетях, какие-то там шипы людям особо не мешают. Они преспокойно ложатся поверх них. Будто опытные йоги.
Подобные меры принимаются по всему миру. В Англии и Испании, например, посреди скамеек устанавливают перекладины, чтобы лечь во весь рост было невозможно.
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