В Москве на решетки вентиляции установили шипы, но бездомные все равно на них спят

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2021, 11:39

Фото: https://vk.com/presna Пресня - Пресненский район ЦАО/ВКонтакте

Бездомным оставили меньше простора для возлежания, установив систему «антибомж». Это дешевле и проще, чем решить проблему более глобально – например, открыв больше приютов.

Бездомные люди часто ложатся поспать прямо на решетки вентиляции. Особенно зимой, ведь от них идет тепло. Чтобы это прекратить, в городе установили металлические шипы. Спать на такой конструкции не очень-то удобно.

Однако, судя по фото в соцсетях, какие-то там шипы людям особо не мешают. Они преспокойно ложатся поверх них. Будто опытные йоги.

Подобные меры принимаются по всему миру. В Англии и Испании, например, посреди скамеек устанавливают перекладины, чтобы лечь во весь рост было невозможно.

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