Сегодня отмечается день освобождения Белграда

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20 октября 2021, 11:32 Наталья Полянская

20 октября Белград был освобождён советскими войсками совместно с частями народной освободительной армии Югославии от немецко-фашистских захватчиков.

День освобождения Белграда является национальным праздником в Сербии и отмечается ежегодно 20 октября.

В освобождении Белграда участвовали сухопутные войска, дунайская военная флотилия и югославские партизаны. Бои за Белград продолжались 28 сентября по 22 октября 1944, но фактически город был освобождён 20 октября.

По ходатайству народного комиссариата обороны СССР президиумом Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За Освобождение Белграда» для награждения всех непосредственных участников героического сражения и освобождения города. Этой награды были удостоены около 70 тысяч человек.

С 1944 года день освобождения Белграда является одним из самых главных Сербии, сербы вспоминают погибших и празднуют дату народно освободительной борьбы.

Помимо Сербии этот знаменательный день отмечается и в России.

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