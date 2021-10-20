Собянин рассказал о переходе Москвы на зеленую энергетику

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20 октября 2021, 11:27 Источник: sobyanin.ru

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении энергоэффективных технологий в столице.



«Я категорически против того, чтобы переход на зеленую энергетику осуществлялся за счет доходов и благополучия людей. За последние 10 лет мы на 37% снизили энергоемкость ВРП Москвы. И сделали это, не повышая нагрузку на граждан. Без громких слов, заявлений, обещаний. Это и есть реальный прорыв», - написал столичный мэр на своем персональном сайте.



Он отметил, что подробно о том, как этого удалось добиться и что планируется делать дальше, обсуждалось на Российской энергетической неделе. Выступление Сергея Собянина также опубликовано на сайте.





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