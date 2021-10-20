Собянин рассказал о переходе Москвы на зеленую энергетику

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении энергоэффективных технологий в столице.
«Я категорически против того, чтобы переход на зеленую энергетику осуществлялся за счет доходов и благополучия людей. За последние 10 лет мы на 37% снизили энергоемкость ВРП Москвы. И сделали это, не повышая нагрузку на граждан. Без громких слов, заявлений, обещаний. Это и есть реальный прорыв», - написал столичный мэр на своем персональном сайте.
Он отметил, что подробно о том, как этого удалось добиться и что планируется делать дальше, обсуждалось на Российской энергетической неделе. Выступление Сергея Собянина также опубликовано на сайте.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.