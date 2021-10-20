20 октября – Всемирный день борьбы с остеопорозом

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20 октября 2021, 11:26 Наталья Полянская

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Праздник предназначен для улучшения осведомлённости о профилактике лечения этого заболевания.

Остеопороз - это заболевание скелета, которое характеризуется снижением массы костной ткани и нарушением ее качества. Вследствие чего возникает слабость и хрупкость костей, они ломаются при падении или резком движении. Остеопороз является одним из неизлечимых заболеваний, хирургическое вмешательство во многих случаях только снижает возможные осложнения.

Определить минеральную плотность костной ткани помогает денситометрия. Она может предсказывать риски развития переломов и выявить остеопороз на ранней стадии.

Развитие остеопороза у детей и взрослых зависит от образа жизни в детстве и молодости. К старости минеральная плотность увеличивается и достигает пика к 30 годам, после 45 лет начинается снижение минеральной плотности. Поэтому очень важно заниматься профилактикой заболеваний.

Основные меры профилактики остеопороза включают в себя обеспечение полноценного питания, потребление кальция и витамина D.

Также умеренная физическая нагрузка, ежедневная ходьба, исключение вредных привычек и активный образ жизни улучшают и повышает качество жизни, из-за чего частота возникновения переломов и появление различных болезней намного снижается.

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