Сенатор Валерий Рязанский ушёл из Совета Федерации, проработав в парламенте 10 лет
20 октября 2021, 11:21
Сенатор Валерий Рязанский ушёл из Совета Федерации Российской Федерации, отработав в верхней палате парламента 10 лет. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила благодарность Рязанскому, который два полных срока представлял в парламенте Курскую область.
По словам Матвиенко, Валерий Владимирович "отработал полных два срока в верхней палате, и за это время очень многое сделал и как председатель комитета по социальной политике, и как первый заместитель". Рязанский - основатель Партии пенсионеров России.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.