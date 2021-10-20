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Сенатор Валерий Рязанский ушёл из Совета Федерации, проработав в парламенте 10 лет

, 11:21

Сенатор Валерий Рязанский ушёл из Совета Федерации, проработав в парламенте 10 лет
Валерий Рязанский, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Сенатор Валерий Рязанский ушёл из Совета Федерации Российской Федерации, отработав в верхней палате  парламента 10 лет. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила благодарность Рязанскому, который два полных срока  представлял в парламенте Курскую область.

По словам Матвиенко, Валерий Владимирович "отработал полных два срока в  верхней палате, и за это время очень многое сделал и как председатель комитета по социальной политике, и как первый заместитель".
Рязанский - основатель Партии пенсионеров России.

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