Сенатор Валерий Рязанский ушёл из Совета Федерации, проработав в парламенте 10 лет

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20 октября 2021, 11:21

Валерий Рязанский, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Сенатор Валерий Рязанский ушёл из Совета Федерации Российской Федерации, отработав в верхней палате парламента 10 лет. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила благодарность Рязанскому, который два полных срока представлял в парламенте Курскую область.

По словам Матвиенко, Валерий Владимирович "отработал полных два срока в верхней палате, и за это время очень многое сделал и как председатель комитета по социальной политике, и как первый заместитель".

Рязанский - основатель Партии пенсионеров России.

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