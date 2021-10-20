Налоги повысили, но денег для больных детей все равно не хватает

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2021, 11:11 Источник: Независимая газета

Фото: Global Look

В России с начала этого года повысили налог на доходы для физлиц, зарабатывающих более 5 млн руб. в год. Деньги направляют на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Инициатива замечательная. Однако многим родителям все равно приходится собирать нужную сумму самостоятельно.

Теперь обеспеченные граждане отдают в казну не 13, а 15%. Причем, повышенной ставкой облагается лишь та часть, которая превышает 5 млн в год. Предполагается, что в целом это примерно 60 млрд рублей в год.

На лечение одного ребенка со спинальной мышечной атрофией (СМА) необходимо около 160 миллионов. По словам политика Евгения Ройзмана, в стране сейчас собирают деньги для 35 детей с этим диагнозом. В общей сложности нужно около 5 млрд. Некоторым детям со СМА, как рассказали родители и благотворители, чиновники помочь отказались, сославшись на то, что пациенты не подходят по критериям и бюджет на год уже утвержден.

Для справки: годовой бюджет футбольного клуба «Зенит» - более 12 млрд рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости