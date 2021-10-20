Минобороны РФ: Два бомбардировщика В-1В и два самолета-заправщика ВВС США приблизились к границе России над Чёрным морем

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20 октября 2021, 11:14

MOD Russia, globallookpress.com

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 во вторник, 19 октября, были замечены в небе над акваторией Черного моря. Американские бомбардировщики приближались к государственной границе РФ.

Военные самолёты США, приближающиеся к российской границе, были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства.

В Минобороны РФ в среду сообщили, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как бомбардировщики В-1В ВВС и самолеты-заправщики KC-135. Истребители Су-30 ВКС РФ развернули американские военные самолеты от госграницы и благополучно вернулись на аэродром базирования.

По данным Минобороны, Черноморский флот провёл учение на полигоне Опук по обороне побережья при высадке морского десанта.

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