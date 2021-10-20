Аргументы Недели Общество 13+

Названы самые популярные курорты России зимой

, 09:30

Названы самые популярные курорты России зимой

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский назвал регионы внутри страны, набирающие популярность зимой.

Уманский отметил, что горнолыжные направления остаются самыми востребованными у россиян зимой. Так, первое место по популярности занимает Сочи, также на пике спроса Шерегеш и Домбай.

«Сочинский регион становится круглогодичным направлением, оно популярно и на ноябрьские грядущие праздники, и на Новый год», — добавил Илья Уманский.

При этом руководитель комитета РСТ подчеркнул, что туристы пока не спешат бронировать путевки на Новый Год и в межсезонье. По его словам, глубина продаж туров на новогодние и ноябрьские праздники составляет две недели. Уманский объяснил, что такая тенденция может быть связана с открытием чартерного сообщения с курортами Египта — «направления номер два для россиян».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Голикова призвала обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер по COVID-19

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 19 октября, выдвинула идею об обеспечении контроля за соблюдением всех ограничительных мер по COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Шоу-бизнес

Происшествия

Происшествия

Общество

В мире