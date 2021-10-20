Названы самые популярные курорты России зимой

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2021, 09:30 Анастасия Иванова

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский назвал регионы внутри страны, набирающие популярность зимой.



Уманский отметил, что горнолыжные направления остаются самыми востребованными у россиян зимой. Так, первое место по популярности занимает Сочи, также на пике спроса Шерегеш и Домбай.



«Сочинский регион становится круглогодичным направлением, оно популярно и на ноябрьские грядущие праздники, и на Новый год», — добавил Илья Уманский.



При этом руководитель комитета РСТ подчеркнул, что туристы пока не спешат бронировать путевки на Новый Год и в межсезонье. По его словам, глубина продаж туров на новогодние и ноябрьские праздники составляет две недели. Уманский объяснил, что такая тенденция может быть связана с открытием чартерного сообщения с курортами Египта — «направления номер два для россиян».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости