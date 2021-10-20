Финансовый консультант Алена Никитина рассказала, как отказ от курения поможет получить прибавку к пенсии

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20 октября 2021, 09:20

фото: pixabay.com

Для увеличения своего дохода на пенсии, достаточно отказаться от одной вредной привычки - от курения.

Финансовый консультант Алена Никитина объяснила, как можно получить прибавку к пенсии в интервью радио Sputnik.

За пачку сигарет курящие россияне тратят в среднем 150 рублей в день. В месяц расходы на эту вредную привычку могут превышать четыре тысячи рублей.

По словам Алены Никитиной, если эту сумму откладывать на срочный банковский депозит, можно через 15 лет получить существенную прибавку к пенсии.

Финансовый консультант подсчитала, что откладывая примерно четыре тысячи рублей в месяц, которые люди тратят на сигареты, за 15 лет с учетом дохода примерно в 5% годовых итоговая сумма получается около одного миллиона рублей. Будучи на пенсии с этих денег можно будет получать пассивный доход в четыре тысячи рублей в месяц. По мнению специалиста, человек накопит на прибавку к пенсии, например, на пожизненную оплату услуг ЖКХ.

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