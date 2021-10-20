Художник из Питера обвинил «Магнит» в плагиате

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20 октября 2021, 09:08 Анастасия Иванова

Фото: Использованы материалы: Виталий Терлецкий; instagram.com/magnitretail.

Питербургский художник, автор комиксов Виталий Терлецкий обвинил «Магнит» в плагиате. Виталий рассказал в своем Твиттер - аккаунте, что в рекламе сети магазинов появился персонаж, взятый из его произведения.



В подтверждение своих слов Терлецкий опубликовал в соцсети два изображения: первое — это рисунок персонажа из комикса «Продукты 24» за совместным авторством художника и его коллеги Артема Бизяева, второе — скриншот рекламы «Магнита» в Инстаграм. На обеих картинках показаны роботы, которые очень схожи.



Автор оригинального произведения назвал рекламу ритейлера позором и написал, что «Магнит» «украл персонажа для коммерческого пользования», добавив, что сделано это было «отвратительно бездарно».



Представители сети продуктовых магазинов дали ответ на претензии Терлецкого в комментариях к публикации, заявив, что «ничего плагиатить не хотели», а при создании картинки использовали совсем другую концепцию. В ответе «Магнита» также было указано, что они готовы удалить изображение из соцсетей, если оно оскорбляет чувства создателей «Продуктов 24».

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