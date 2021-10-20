Эксперты ожидают в пятницу повышение ключевой ставки ЦБ России

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20 октября 2021, 09:30 Источник: РБК

Банк России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Ожидается, что в пятницу Банк России вновь повысит ключевую ставку. Произойдет это в шестой раз, начиная с марта, на фоне ускоряющейся инфляции.

По мнению аналитиков, следует ожидать повышения ставки сразу на 0,5% - с 6,75 до 7,25%. Хотя, возможно, введение новых антикоронавирусных мер заставит регулятора действовать мягче.

Предыдущее повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов произошло в сентябре. Тогде же ЦБ допустил возможность дальнейших повышений. Как сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина: «Наше июльское решение, когда мы сразу повысили ставку на 1 процентный пункт, еще не полностью, что называется, «отыгралось». Поэтому может потребоваться дополнительное повышение или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров».

В сентябре инфляция ускорилась до 7,4% после 6,7% в августе. Продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 9,2%, непродовольственные — на 8%.

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