Основатель запрещённого «Мужского государства» заявил, что не боится тюрьмы

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20 октября 2021, 09:02 Анастасия Иванова

Фото: vpozdnyakov / facebook.com

Основатель движения «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков не боится, что его могут посадить за решетку, так как находится он не в России. Так Владислав ответил на планы по борьбе с движением, которые ранее раскрыли представители компании «Тануки».



Представитель «Тануки» Святослав Колосков заявил, что компания готовит иск к экстремистскому движению. После того как все каналы «Мужского государства» и Владислава Позднякова заблокируют, будет подсчитан размер убытков, которые компания понесла в результате травли сторонников движения. Основатель «Тануки» Александр Орлов, в свою очередь, также назвал тюремное заключение Позднякова следующим шагом борьбе с «Мужским государством».



Владислав ответил, что не боится тюрьмы «от слова совсем», а «Мужским государством» не руководит уже больше года. Адвокат же, который присутствовал в Нижегородском суде на слушании дела о признании «Мужского государства» экстремистской организацией от лица Позднякова, был там «только из принципа», и потому он там «какого-то черта был ответчиком».



Также Владислав Поздняков выразил уверенность, что его не станут выдворять из страны, где он сейчас находится: «Я нахожусь здесь легально. Я даже в России не в розыске. Там даже никакое дело против меня не открыто, а вы мне про выдворение из чужой страны. Это их влажные фантазии».



В понедельник, 18 октября, стало известно, что «Мужское государство» было признано экстремистским движением. Прокуратура Нижнего Новгорода заинтересовалась данным движением после того, как его сторонники устроили атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества.

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