На Кубе будут ослаблены ограничения для туристов

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20 октября 2021, 08:46 Анастасия Иванова

Для иностранных туристов с 7 ноября власти Кубы отменят обязательный карантин. Также с 15 ноября прекратится проведение ПЦР-тестирования на границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра туризма Хуана Гарсии.

Ослабление ограничений коснется путешественников и самих кубинцев. Все прибывающие на курорт будут должны предоставить «паспорт здоровья» или международный сертификат о вакцинации против коронавируса. Однако отмечается, что органы здравоохранения в аэропортах продолжат выборочное тестирование туристов.

Если данные документы отсутствуют, прибывающий обязан предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в сертифицированной лаборатории в стране отправления не более чем за 72 часа до поездки.

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