На Кубе будут ослаблены ограничения для туристов

Для иностранных туристов с 7 ноября власти Кубы отменят обязательный карантин. Также с 15 ноября прекратится проведение ПЦР-тестирования на границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра туризма Хуана Гарсии.
Ослабление ограничений коснется путешественников и самих кубинцев. Все прибывающие на курорт будут должны предоставить «паспорт здоровья» или международный сертификат о вакцинации против коронавируса. Однако отмечается, что органы здравоохранения в аэропортах продолжат выборочное тестирование туристов.
Если данные документы отсутствуют, прибывающий обязан предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в сертифицированной лаборатории в стране отправления не более чем за 72 часа до поездки.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости