В Латвии в случае чрезвычайной ситуации планируют сортировать людей

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2021, 21:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии будут сортировать тяжелых больных в час Х. Вполне серьезно. У правительства есть план!

Я так понимаю, что пора вновь «открывать» лагерь Саласпилс… И это не только мое мнение, как журналиста, а и многие латвийцы солидарны с таким мнением.



Итак, в Латвии есть план медицины катастроф и приложение к нему. Например, распределение аппаратов искусственной вентиляции легких. Иными словами, тем, кто находится на пороге смерти – помогать не будут.



Это называется в Латвии «голубая группа»: пациенты с высокой вероятностью умереть. Их не будут подключать к ИВЛ.



Есть «красная группа» - пациенты с недостаточностью одного органа. Например, пневмония. Их будут подключать к ИВЛ.



К «желтой группе» относятся пациенты с хроническими заболеваниями. Их могут подключить к ИВЛ в том случае, если аппарат не будет нужен пациентам из «красной» группы.



«Зеленая» группа – те, кто выживут без ИВЛ. Их просто будут лечить.



Дело в том, что в Латвии катастрофически не хватает ИВЛ. А почему?



Совсем недавно правительство Латвии выделили пять миллионов евро на какие-то исследования безумные, но результатов, естественно, и быть не может! Почему? Лучшие умы мира, которых и близко нет в Латвии (были и уехали) бьются над разгадкой коронавируса и до финальной точки далеко, а в Латвии потратили пять миллионов на «О». Но, якобы, исследовали вирус и, конечно, рассекретили «формулу». Страна, которая вливает, вливает, вливает каждые почти шесть месяцев миллионы, миллионы в национальную авиакомпанию, страна, где самый дорогой мост в Европе, где каждый год самоуправления вбухивают миллионы в ремонты, где строительство концертного зала в Межапарке стоит почти столько же, как и строительство концертного зала «Альберт-холл» в Лондоне, стране, в которой министр здравоохранения покупает ковид-кровати за 666 тысяч евро… А вот на ИВЛ, увы, нет денег! Зато есть люди, которых можно сортировать!



И это не вина медиков: врачи будут, я просто уверена в этом, делать все, чтобы спасти людей! Преступники те, кто создал такие условия! И это правительство американского премьера Латвии Кариньша, видимо, посланное в Латвию, чтобы «ликвидировать» людей… Возможно, чтобы «освободить» территорию.



Мнение латвийцев:



«Что-то мне это уже напоминает: историю со звездой Давида при немецкой оккупации… Гетто, потом концлагерь и расстрел… А есть же еще вагоны на станции Торнякалнс… Те вагоны, на которых ехали в Сибирь… Есть еще и скамья в Нюрнберге… И все это ждет своего часа для преступников Латвии».



«Нас будут сортировать. Пока Саласпилс открывать»



«А закупить за 4 миллиарда ИВЛ нельзя было? Лучше этому чужаку рояль за 200 тысяч евро и зарплату побольше!»



«Пусть, пока у них есть время, уходят спокойно в отставку. А то отправим их иначе… Уйдите в отставку!»



Кстати, министр юстиции Латвии Янис Борданс внес предложение, до этого сидел, как мышка, что «лучше власть на время коронакризиса передать военным, потому что политики не справляются».



Любому очевидно, что политики открыто говорят, что не могут управлять страной! Тогда, что они забыли в парламенте Латвии?

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости