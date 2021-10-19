В Латвии появился сайт «врагов государства»

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19 октября 2021, 19:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Видимо, Латвия постепенно сходит с ума: в стране появился свой «Миротворец», где публикуют имена «врагов народа». А что же дальше? Расстрел около памятника Свободы?

В Латвии запущен новый портал, где публикуют фамилии врагов Латвии на пути к победе над коронавирусом!



Вот, что гласит обращение:



«Ковид тяжело повлиял на весь мир, и Латвия не является исключением. Люди умирают, люди теряют здоровье, медицинский персонал перегружен, люди остались без доходов и всем пришлось менять свое поведение в публичных местах. Но есть люди, которые за счет человеческих страданий хотят приобрести популярность, заработать или нанести вред Латвии. Не забудем их!»



На данном сайте опубликовано около 60 имен: депутаты, журналисты, активисты.



Более того, организаторы этого сайта призывают вносить свои предложения и называть новые имена врагов!



Военное время вернулось? Иными словами, «стучать», доносить – приветствуется! Учите историю, господа! Во время войны очень много латышей прибегали к стукачеству! Это, видимо, в крови у некоторых.



Я понимаю, что этот сайт общественный, но за каждым сайтом, решением, законом стоят люди. Уверена, что без правящих тут не обошлось.



В чем причина?



Уверена, что в деньгах!



С 21 октября в Латвии будет введен жесткий локдаун и комендантский час. Правительство говорит, что на 4 недели. Не верю! Алчная политическая верхушка Латвии не успеет за это время «наполнить» свои карманы. Не успел локдаун наступить, а премьер Кришьянис Кариньш уже озвучил, что придется заимствовать дополнительные средства, чтобы стимулировать закрытые сектора экономики. Какие закрытые сектора? Кто долги выплачивать будет? Что делает этот американец с латвийским народом? Он просто его доводит до голода!



И как он смеет говорить, что «это одна из величайших трагедий в нашей стране, потому что придется занимать деньги». А когда этот человек отбирал у непривитых пенсионеров деньги, давал миллионы на исследования, вкладывал в убыточно-прачечную национальную компанию деньги и еще во многое, что латвийцам знать не положено, он думал о людях?



Что происходит в стране? У латвийцев правительство просто отнимает деньги, придумывая ухищрения, которые не имеет даже законной силы, например, натравливают на народ кредиторов, выдумывают долги, пользуясь локдауном, когда все закрыто, устраивают комендантский час и стригут у бабушек последнее, которые в своем дворе вышли искать потерявшиеся животное. Что хочет это правительство? Почему народ Латвии все это терпит? Часто приходится слышать от Кариньша и иже с ним, что «мы едины»… Так может стоит перестать бояться латвийцам и стать едиными ради своих детей, родителей? Может, хватит жевать «сопли», а четко сказать, что это не наше правительство! Вы думаете, что армия будет стрелять в нас? Нет! Это скандал на весь мир, и много исков в европейские суды!



Итак, локдаун точно не будет четыре недели!



Депутат Сейма Алдис Гобземс:



«Что я говорил – локдаун! И не на четыре месяца, а до весны! Локдаун уже был запланирован с конца лета. Через три недели это превратиться в шесть месяцев, потому что этот вибратор из США (видимо, намек на американского премьера Латвии) снова будет вибрировать каждый понедельник. Нигде в мире локдаун не дал результатов. И нигде его фактически не вводят!»



Но вернемся к списку «врагов народа»…



Комментарии экс-министра, депутата Сейма Рамоны Петравичи:



«И куда приведет этот список? Да, я в него попала, мол, «враг» вакцинации. Я понимаю так, что следующий шаг – «расстрел»? Повторяю, я никогда не говорила, что против вакцинации! Я против неумной «принудиловки» с шантажом, угрозами, насильственно-психологическими действиями. Тогда давайте закроем рты и не будем говорить о свободе слова, выбора! Сегодня г-н Кариньш сказал, что все люди 50+ обязаны сделать прививку. Я так понимаю, что людей будут отлавливать и насильно вести в пункт вакцинации. А может, другие санкции введут: арестуют счета, квартиры, запретят ходить в магазин. Это уже международным трибуналом попахивает. И люди молчать не станут. Я сижу сейчас на заседании, где обсуждают бюджет страны. Например, повышение зарплаты президента, депутатов… Это же главное, видимо! Я выступила и сказала: «А за какие заслуги президенту повышать зарплату? Может, не стоит торопиться с повышением зарплат? Не время сейчас?» Но многие обрушились на меня с критикой: мол, десять лет не повышали зарплаты. А пособия разве повышали достойно? Людям уже нечем реально детей кормить, а мы обсуждаем благополучие тех, кто и так имеет прекрасную зарплату. Мое мнение: весь этот локдаун для того, чтобы вновь получить деньги и «отправить» их точно не людям. Может, стоило послушать медиков и делать так, как они говорили…. Может, следовало бы объяснять людям, что такое вакцинация и польза от нее? Рассказывать, беседовать, а не угрожать! Вот тогда бы и люди лицом повернулись бы к правительству, и процесс вакцинации был бы уже пройден!»



А вот, что говорят латвийцы в социальных сетях: (печатаю без редактирования)



«Кариньш, что ты творишь с народом, пес смердячий?»



«Пусть возьмет кредит под залог своего дома, п@»



«Когда же эти хапуги нажрутся? А где, Кариньш, миллиарды, которые вы получили? Какая тут экономика? Разве есть заводы, фабрики, крупные предприятия, которые что-то производят? Огласи, т@ь сколько уже потрачено на пандемию? Страшно жить с таким правительством!»



«Посмотрите, никаких налоговых каникул, никаких скидок… Просто т@. Давайте подниматься, народ!»



«Трендели, что деньги, которые они получают, уходят на оборону против России. Россия же нападет скоро! Деньги прожрали, а Россия все еще не напала! Хуторское быдло!»



«Судя по внешнему долгу, мы 30 лет уже в локдауне, господа латыши!»



«Что? Ума не хватило выйти из кризиса? Мы старый мир разрушим, а что потом? Как живет народ в Латвии? Отвратительно, кроме некоторых националистов, которые привыкли жрать «пупиню» (фасоль) и сидеть в навозе на хуторах, и ждать, когда хозяин разрешит по нужде сходить!»



Латвийцы на пределе…

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