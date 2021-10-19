По требованию РПН число вакцинированных сотрудников организаций должно составить 80%

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19 октября 2021, 17:17 Источник: sobyanin.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вакцинацию от коронавируса должны будут пройти не менее 80% сотрудников до 1 января 2022 года. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.



«Главный санитарный врач по городу Москве принял решение (постановление от 19 октября 2021 года №3) об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников», - написал Сергей Собянин.



Сообщается, что вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.



В блоге также отмечается, что благодаря массовой вакцинации в Москве создана значительная прослойка людей, защищенных от ковида. Первый компонент вакцины получили 5 млн. москвичей. В основном – это люди среднего возраста.



Городская система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и в состоянии оперативно наращивать мощности коронавирусных госпиталей, не снижая объемы экстренной и плановой помощи. Созданный запас прочности позволил Москве пройти сентябрь и большую часть октября 2021 г. без дополнительных ограничительных мер.



С другой стороны, нынешней осенью эпидемиологическая обстановка серьезно осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в прошлом году.





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