Москва введет «удаленку» для 30% сотрудников, включая лиц старше 60 лет и хроников

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19 октября 2021, 17:10 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Дистанционный режим введут в Москве для 30% сотрудников, включая пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, из-за распространения COVID-19. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.



«Также с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы: не менее 30% от общего числа работников; всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации», - написал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Он подчеркнул, что требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.



«Рекомендуем в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска», - отметил Сергей Собянин.





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