Против крымского олигарха, устроившего смертельное ДТП, возбуждено два дела региональным ФАС

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19 октября 2021, 15:33 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото из открытых источников

Но если в прошлый раз Сергей БЕЙМ, как виновник ДТП, заплатил около 40 миллионов рублей, то теперь речь идет всего об одном.



Региональное отделение федеральной антимонопольной службы возбудило два дела в отношении ООО «Торговый дом «ТЭС» - его подозревают в завышении цен на топливо.



Наказание – 20 тысяч рублей с должностных лиц и миллион с юридических.



Напомним – 31 июля 2021 года владелец ТЭС Сергей БЕЙМ стал виновником ДТП со смертельным исходом. Чтобы смягчить свою вину, он выплатил семье умершей несколько десятков миллионов рублей. 11 сентября суд поместил БЕЙМА под домашний арест.



В июле 2021 года из информации распространенной компанией ТЭС стало известно о претензиях к ней со стороны оффшорной компании почти миллиарда рублей, связанных с взятыми ранее кредитами.

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