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В районе Херсонеса погиб подводный охотник

, 15:24 Источник: Аргументы Недели - Крым

В районе Херсонеса погиб подводный охотник
Фото: соцсети

Полиция ищет очевидцев трагедии. Друг погибшего, нырявший неподалеку, якобы ничего не видел и ничего не слышал.

В районе Херсонесского маяка двое мужчин 1970 и 1954 годов рождения отправились на подводную охоту. Как пояснил 67-летний севастополец, с береговой линии они зашли в воду и разошлись в разные стороны, предпочитая охотиться отдельно друг от друга, однако, после нескольких погружений на берег вернулся только один из них. Тело второго охотника обнаружили сотрудники МЧС на следующий день в нескольких десятках метров от берега.

Экспертами установлено, что мужчина скончался от полученных травм головы, предположительно нанесенных винтом маломерного судна.

Транспортные полицейские Крыма устанавливают свидетелей и обстоятельства трагедии.

 

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