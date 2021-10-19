В районе Херсонеса погиб подводный охотник

Полиция ищет очевидцев трагедии. Друг погибшего, нырявший неподалеку, якобы ничего не видел и ничего не слышал.
В районе Херсонесского маяка двое мужчин 1970 и 1954 годов рождения отправились на подводную охоту. Как пояснил 67-летний севастополец, с береговой линии они зашли в воду и разошлись в разные стороны, предпочитая охотиться отдельно друг от друга, однако, после нескольких погружений на берег вернулся только один из них. Тело второго охотника обнаружили сотрудники МЧС на следующий день в нескольких десятках метров от берега.
Экспертами установлено, что мужчина скончался от полученных травм головы, предположительно нанесенных винтом маломерного судна.
Транспортные полицейские Крыма устанавливают свидетелей и обстоятельства трагедии.
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