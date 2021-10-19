Работник скорой в Подмосковье рассказал, как служба 112 даёт информацию об умерших похоронным агентам

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2021, 15:13

фото: pixabay.com

В Московской области служба 112 допустила утечку данных об умершем человеке. Фельдшер из подмосковной бригады службы скорой помощи рассказал, что приехал по вызову на констатацию смерти пожилой женщины. Выполнял все положенные в таком случае действия, в том числе набрал 112, продиктовал данные и попросил соединить с полицией.

Буквально через несколько минут ему позвонили, строгий женский голос представляется уполномоченным полиции и заявили, что он на 112 оставлял карточку констатации. Фельдшер ответил, что все данные о смерти женщины он уже продиктовал дежурному отделения полиции. Тогда у него стали выяснить, врач он или родственник. Медик, как он рассказал Общественной службе новостей , прекратил разговор. Вскоре позвонил мужчина и также представился уполномоченным отдела полиции. Фельдшер, работая в одиночной бригаде, был настолько уставшим, что "послал" очередного "уполномоченного".

После смены, проанализировав необычные звонки, фельдшер догадался, что звонили похоронные агенты подтвердить и уточнить информацию. По его мнению, "при сливе данных его номер телефона по ошибке передали желающим вместо номера родственницы умершей".

В Союзе похоронных организаций и крематориев России подтвердили информацию о сливе данных госорганами ритуальным агентам в разных российских регионах. По мнению президента союза Павла Кодыша, давно назрела необходимость в государственном регулировании отрасли.

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