«Госуслуги» предупредили, что под видом переписчиков могут действовать мошенники

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19 октября 2021, 15:24

Фото: pixabay.com

Под видом переписчиков к россиянам могут прийти или позвонить мошенники. Об этом предупреждает официальный телеграм-канал портала «Госуслуги». И дает советы, как обезопасить себя от аферистов.

Канал рекомендует обязательно проверять удостоверение и паспорт переписчика и напоминает, что на нем должна быть фирменная экипировка: синий шарф, сумка-портфель и кепка с эмблемой переписи.

«Не показывайте никому документы,- предупреждают «Госуслуги». - Переписчик записывает ответы только со слов». Кстати, в каждом регионе есть горячая линия переписи населения. На нее всегда можно позвонить и уточнить, настоящий ли переписчик к вам пришел.

«Перепись не проводится по телефону. Если вам звонят с вопросами о составе семьи, жилье или доходах - это могут быть мошенники»,- говорится в сообщении. Канал также советует предупредить детей, чтобы они не открывали дверь и не отвечали на вопросы переписчика в отсутствие взрослых.

Первые случаи мошенничества во время переписи населения, стартовавшей в России 15 октября, уже зарегистрированы. Так, в Воронеже лже-переписчицы украли у пенсионера 219 тысяч рублей.

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