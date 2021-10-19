В Свердловской области из-за отравления метиловым спиртом умерли уже 18 человек

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19 октября 2021, 13:01 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

В ходе спецоперации на рынке «Ботанический» силовиками были изъяты тринадцать 10-литровых канистр с резко пахнущей жидкостью. Задержаны хозяин торговой точки Надир Мамедов и его напарник Армен Аветисян. Борцы с контрафактным алкоголем в Екатеринбурге в течение двух лет обращались к правоохранителям, но никаких существенных мер не последовало.



Большинство работающих на рынке продавцов заявляют, что никогда не слышали, чтобы кто-то рядом с ними торговал спиртом. Между тем стало известно, что после употребления метилового спирта, купленного на этом рынке, умерли 12 мужчин и 6 женщин.



«В среду мы похоронили четверых соседей из нашего двора на Палисадной, 8. Двое пенсионеры, дядя Юра и тетя Наташа. Сын даже не смог с ними толком попрощаться, его трясло всего, в таком стрессе парень. Не скажу, что они какие-то асоциальные, обычные люди, чисто одетые, не пьянствовали. Они вроде в гости ходили, там выпили»,- сообщила местная жительница.



Одна из продавщиц рассказала, что у торговца контрафактным спиртом Армена на точке проводились проверки.



«Два дня назад у него проверка была, прятался тут у меня. И все равно продавал»,- сообщила женщина.



По некоторым сведениям, после каждой проверки торговцу выписывали штраф за незаконную торговлю в 5000 рублей. За два года — 6 раз.



«Весь рынок, включая администрацию, знал о ситуации здесь. Проблема в том, что за подобные действия предпринимателю грозит только административная ответственность, не более — пока кто-нибудь не умрет,- отметил куратор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. - Получается, дождались…»



Он уверен, что дешевый алкоголь люди покупают из-за того, что минимальная цена на водку составляет 250 рублей, но не каждый может себе позволить такую сумму за пол-литра. Паленая водка, по его словам, стоит 100–150 рублей за бутылку. При этом повсеместная нищета населения и желание сэкономить уже настолько велики, что люди покупают даже не водку, а спирт на розлив.



Чукреев сообщил, что за последний год прикрыто и ликвидировано множество подпольных цехов по производству суррогата. Были задержаны работники и организаторы. Но несмотря на это, по его словам, сейчас они работают по-прежнему.



«В прошлом году задержали производителей паленой водки, «прихлопнули» место хранения и дом, где производили. Изъяли более 6000 бутылок «паленки», арестовали автомобиль! И что? В результате человек получил год условно и 17 тысяч рублей штрафа. Автомобиль вернули. Ну да, никто ведь не умер! Зачем жестко наказывать?» - заключил общественник.





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