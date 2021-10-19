Суд обратил в доход государства имущество экс-сотрудников ФСБ Кулюкина и его супруги, имеющих 203 счета в разных банках

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19 октября 2021, 13:02

фото: pixabay.com

Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина и его супруги, открывших ранее 203 банковских счета в 34 российских и зарубежных банках.

У экс-сотрудников ФСБ обращены в доход государства два квартиры. Кулюкин служил в ФСБ и занимался поставками индивидуальных рационов питания (ИПР). В отношении него было возбуждено уголовное дело о хищении.

С иском в суд обратился заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. Он указал, что при поставках "установлен факт коррупционной деятельности бывшего начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаила Кулюкина, отвечавшего за закупку ИПР в ФСБ России", - передает РИА Новости.

По данным прокуратуры, зарплата Кулюкина и его жены, которая также работала в этом управлении, была их единственным доходом. В ходе проверки установлено, что в период службы и после выхода на пенсию на их имя не только отрыты десятки банковских счетов, но и приобретена недвижимость.

"Коммерсантъ" написал, что раскрыть данные о счетах надзору невольно помогли сами ответчики.

Год назад в ходе обыска, проведённого у Кулюкиных при расследовании дела, был изъят блокнот с данными о размещении супругами средств на депозитных счетах в банках с отражением дохода по ним, и коллекция из двух десятков ювелирных украшений, в том числе с сапфирами и бриллиантами.

Мосгорсуд 28 октября проверит законность изъятия имущества у экс-сотрудника ФСБ Кулюкина.

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