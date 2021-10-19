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Георгий Остапкович прокомментировал планы Росстата изменить методы оценки бедности россиян

, 12:39

Георгий Остапкович прокомментировал планы Росстата изменить методы оценки бедности россиян
фото: pixabay.com

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал новости о том, что Росстат готовится усовершенствовать методы оценки бедности россиян, многодетных семей, пенсионеров.


Остапкович в беседе с RT рассказал, что сейчас в России, в отличие от Западной Европы, бедность оценивается «только по деньгам». По словам эксперта, статистики всего мира работают по единой международной методологии различных организаций: ООН, МОТ и других, поэтому Росстат переходит на изучение бедности, на изучение демографических процессов и финансового обеспечения населения.

Георгий Остапкович объяснил, что бедные в нашей стране - это те, кто ниже прожиточного минимума.
Бедность — это многомерное явление, здесь нужно брать доступ к образованию, медицине.
Росстат проведет работы, чтобы было  адекватное отражение бедности.

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